الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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عاجل.. توقعات الأرصاد.. أمطار وصواعق رعدية وعوالق ترابية على 4 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس2
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتفصيلا، توقع المركز، عوالق ترابية على منطقة نجران، تستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.اضافة اعلان

أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة


كما توقع المركز، هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة وعسير تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الخميس.

وتوقع المركز حالة مطرية على منطقة جازان تستمر حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس.

وفي جازان، توقع المركز هطول أمطار على منطقة جازان، تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً اليوم الخميس، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.






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