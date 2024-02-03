عاجل.. الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم المناطق حتى هذا الموعد

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توقع مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ حمزة كومي استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. اضافة اعلان





حالة مطرية على المملكة



انخفاض في درجات الحرارة:



🔴 مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ حمزة كومي:

استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق #المملكة حتى منتصف هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى.

كما نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة.

وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة… pic.twitter.com/0yXmmAFUG0 — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 3, 2024

وأضاف كومي "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة، وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.كما يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.ويرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.