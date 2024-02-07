الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. في 4 مناطق.. توقعات بهطول أمطار وصواعق وبرد وسيول ورياح نشطة

حالة الطقس - اخبار الطقس4
طقس المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.
وتفصيلا، توقع المركز رياحا شديدة بسرعة تصل إلى 49 كم في الساعة على عسير تستمرحتى السابعة من مساء اليوم.اضافة اعلان

أمطار وصواعق وبرد وسيول


كما توقع المركز هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة تستمر حتى العاشرة مساء.
كذلك توقع المركز هطول أمطار ورياح شديدة وتساقط البرد وجريان السيول في الباحة، فيما تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساء.
أما في منطقة المدينة المنورة، فقد توقع المركز رياحاً شديدة تستمر حتى السادسة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.




اقرأ أيضا

"مدني المدينة المنورة" يخمد حريقًا في محل تجاري بالمنطقة المركزية

عاجل.. أهم 10.. أسماء تتسب في سجنك 10 سنوات وتحذير من موجة طقس قادمة

14 قرارًا يصدرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين (تفاصيل)

العامة للمنافسة تعلن عن عقوبات بحق عدد من المؤسسات.. التفاصيل

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها الموارد البشرية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حالة الطقس - اخبار الطقس 7:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع رياحا شديدة وشبورة مائية على منطقتي مكة والباحة تستمر لساعات

جبل اللوز الثلوج 11:57 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم المناطق حتى هذا الموعد

أمطار غزيرة على عسير 9:25 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي منطقتي مكة والباحة: أمطار غزيرة وسيول تستمر لساعات

أمطار المملكة 7:01 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. الأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق.. تستمر ليومين

اقرأ أيضا

خادم الحرمين الشريفين
9:48 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

2024-02-06_20-06-24
9:29 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. "الجوازات" تدشن (8) خدمات إلكترونية جديدة

الحرب على المخدرات - مكافحة المخدرات
9:02 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. القبض على شخص في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لهذه الجريمة البشعة

الفريق البسامي - الامن العام
9:00 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 6711 فردًا من منسوبي الأمن العام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سعد الخثلان
1:45 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

بإشراف هيئات شرعية.. هل تبرأ ذمة المسلم بوضع أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية؟

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:26 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

الأربعاء 26 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

حالة الطقس - اخبار الطقس4
1:02 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. في 4 مناطق.. توقعات بهطول أمطار وصواعق وبرد وسيول ورياح نشطة

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
12:00 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

وحدات سكنية تخدم مختلف الفئات.. "الإسكان": 5 مكتسبات من قرار مجلس الوزراء

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
11:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

"مدني المدينة المنورة" يخمد حريقًا في محل تجاري بالمنطقة المركزية

أهم 10
11:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. أسماء تتسب في سجنك 10 سنوات وتحذير من موجة طقس قادمة