عاجل.. في 4 مناطق.. توقعات بهطول أمطار وصواعق وبرد وسيول ورياح نشطة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.

وتفصيلا، توقع المركز رياحا شديدة بسرعة تصل إلى 49 كم في الساعة على عسير تستمرحتى السابعة من مساء اليوم. اضافة اعلان





أمطار وصواعق وبرد وسيول



توقعات حالة الطقس



كما توقع المركز هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة تستمر حتى العاشرة مساء.كذلك توقع المركز هطول أمطار ورياح شديدة وتساقط البرد وجريان السيول في الباحة، فيما تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساء.أما في منطقة المدينة المنورة، فقد توقع المركز رياحاً شديدة تستمر حتى السادسة من مساء اليوم، بمشيئة الله.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.