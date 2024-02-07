عاجل.. في 4 مناطق.. توقعات بهطول أمطار وصواعق وبرد وسيول ورياح نشطة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.
وتفصيلا، توقع المركز رياحا شديدة بسرعة تصل إلى 49 كم في الساعة على عسير تستمرحتى السابعة من مساء اليوم.
أمطار وصواعق وبرد وسيول
كما توقع المركز هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة تستمر حتى العاشرة مساء.
كذلك توقع المركز هطول أمطار ورياح شديدة وتساقط البرد وجريان السيول في الباحة، فيما تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساء.
أما في منطقة المدينة المنورة، فقد توقع المركز رياحاً شديدة تستمر حتى السادسة من مساء اليوم، بمشيئة الله.