السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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شاهد.. أمطار غزيرة شرق الباحة

امطار الباحة
أمطار الباحة
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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء شرق الباحة مساء اليوم السبت، وسط توقعات بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

أمطار شرق الباحةاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على أحياء شرق الباحة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة مابعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.


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