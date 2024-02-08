الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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شاهد .. هطول أمطار الخير شرق مكة وعلى هدا الطائف

أمطار الطائف
أمطار هدا الطائف
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء شرق مكة المكرمة، وعلى الهدا بالطائف.

أمطار شرق مكة وهدا الطائفاضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو حالة مطرية على أحياء شرق مكة المكرمة، وهطول زخات من المطر على هدا الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
كما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.


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