السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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"تعليم ينبع" يعتمد توجيه المعلمين والمعلمات الجدد

تعليم ينبع
تعليم ينبع
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اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي توجيه 125 معلمًا ومعلمة من المشمولين بالتعاقد اللائحي للعام الدراسي القادم 1446هـ .

 توجيه المعلمين والمعلمات الجدد في ينبع:

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وأوضحت إدارة التعليم، أن توجيه وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارس المحافظة و القطاعات التابعة لها روعي فيه الاحتياج المبلغ من الميدان التعليمي و تحقيق الرغبات ما أمكن وفقاً للمفاضلة والاستحقاق.
 وأبانت الإدارة أن نتائج توجيه المعلمين متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور".

خدمة النقل المدرسي:


وقبل أيام دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي "رافد" للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري.
وأوضحت إدارة التعليم أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ويستثنى من ذلك المعفيون من رسوم النقل من أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل العنوان الوطني للطلبة المستفيدين باعتباره مطلبًا أساسيًا في التسجيل

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