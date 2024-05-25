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عاجل..التجارة تطيح بعمالة في الخرج .. وهذا ما فعلته داخل "حوش غنم"

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المتهمين
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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة في محافظة الخرج، تمارس الغش التجاري بإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة.
كما تقوم بتخبئها في مستودع تم تحويله إلى "حوش غنم" في محاولة للتمويه والتخفي عن أعين الرقابة.اضافة اعلان

 اشتباه بالتستر التجاري:

ورصدت الفرق الرقابية حالة اشتباه بالتستر التجاري، وأغلقت بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع، وأحالت المخالفين لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.
واشتملت المضبوطات على 600 برميل زنة 270 لتراً معبأة وجاهزة للبيع، ونحو 70 برميلاً فارغة، إضافة إلى 60 خزاناً معبأ من الزيوت المستعملة، و5000 ملصق يحمل علامات شركات معروفة، و1000 غطاء عبوات، وأدوات ومكائن تستخدم في الغش وطباعة بيانات غير صحيحة.
وأكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.



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