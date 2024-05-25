السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تدشين "قناة واتساب الرئاسة" لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

قناة واتساب
واتساب الرئاسة
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دشن معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة؛ خدمة تواصل إعلامية جديدة في مجالات التطبيقات الرقمية: "قناة واتس اب" رئاسة الشؤون الدينية؛ لبث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات التلفزيونية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عبر المنظومات الرقمية الحديثة داخليًا وخارجيًا.اضافة اعلان

قناة واتساب الرئاسة:


وقال رئيس الشؤون الدينية: إن الرئاسة تهدف من إطلاق "قناة واتس اب"؛ مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية ومرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته؛ بما يتوافق مع الشريعة ويخدم مصالحها ورسالتها.
وذكر أننا اليوم نعيش في عالم المتغيرات المتسارعة، ولا سيما في أدوات الإعلام وقنواته، والرئاسة الدينية سبَّاقة في تطويع كل ما يخدم رسالتها الدينية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- من استحداث هذا الجهاز التخصصي الديني بالحرمين الشريفين، حيث تم تدشين القناة لما لها من سرعة في الانتشار والنشر عالميًا مع سهولة الاستخدام، وتجنيدها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالمين، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية، وبث الكتيبات الرقمية الدينية بلغات عالمية، وإيصال مخرجات حلقات القرآن والمقرأة الإلكترونية، وخطب الجمعة، وخطبة عرفات مترجمة؛ لتصل إلى الأعداد المليارية في مشارق الأرض ومغاربها، وإبراز مرتكزات رسالة الرئاسة وهي نشر الوسطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي أضحت اليوم الوسيلة التفاعلية الأسرع للتواصل والتخاطب الرقمي مع العالم، وإيصال المخرجات الإعلامية للرئاسة إلى الملايين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المحيط الداخلي والعربي والإسلامي والعالمي؛ إذ تعتبر "قناة واتس اب" هي الأبرز من الوسائل الإعلامية الحديثة في صناعة الإعلام الرقمي، والأسرع في إيصال المعلومات للجمهور والرأي العام، وتحقيق الأثر الفعال.
وتعد رئاسة الشؤون الدينية تعزيز التجربة الرقمية الدينية وتجويدها، واستثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ من المرتكزات الرئيسية التي تسهم في تكامل خِدمات المنظومة الدينية من خلال "قناة واتس اب"؛ لإثراء التجربة الدينية الرقمية لضيوف الرحمن، وتيسيرًا لسبيل انتفاعهم من منظومة الخِدمات الدينية المهيأة لهم، فضلًا عن إبلاغ رسالة المسجد الحرام وهداياته للعالمين، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، ومواكبةً لرؤية المملكة 2030 وخطتها في التحول الرقمي، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، داعية للاستفادة من مميزات القناة؛ الانضمام إليها عبر المسح على الباركود.

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