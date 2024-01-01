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في يناير خلال ٣٧ سنة .. طريف تسجل أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة أقل من 5 درجات على مستوى المملكة، بمعدل 1048 يوم.اضافة اعلان

المحافظة سجلت أعلى تكرار لهطول الأمطار:



وأوضح المركز أن ذلك يأتي بناءً على تقارير أشهر يناير في الفتره من عام 1985 م إلى 2022 م، حيث سجلت أيضًا في نفس الفترة أعلى تكرار لهطول الأمطار بمعدل 103 أيام.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا ورفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، من أمطار غزيرة بداية من غد الثلاثاء وحتى الجمعة على لارياض وعدد من مناطق المملكة.

حالة مطرية متوقعة على الرياض

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه ينبه لاستمرار هطول أمطار من متوسطة لـ غزيرة على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة وعواصف رعدية وجريان للسيول وتساقط حبات البرد.

حالة مطرية مع هطل ثلجي على شمال المملكة



كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني حالة ممطرة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ، وذلك حسب النماذج العددية للطقس فمتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الخمسة الأيام القادمة بداية من اليوم الاثنين.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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