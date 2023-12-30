الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار غزيرة وصواعق رعدية .. "الأرصاد" يصدر إنذاراً باللون الأحمر على القصيم

الوطني للارصاد
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة القصيم، محذرا من هطول أمطار غزيرة.

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على القصيم:اضافة اعلان


وقال المركز إن هناك العديد من التغييرات المصاحبة لتلك الحالة ومنها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.


وأضاف أن تلك الحالة ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الثالثة عصرا.

في وقت سابق، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار حالة التقلبات الجوية على منطقتي القصيم والرياض خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

أمطار على الرياض والقصيم


وقال العقيل، لقناة الإخبارية"، إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على منطقتي الرياض والقصيم مساء اليوم .

أمطار على الحدود الشمالية


في سياق متصل، تشهد منطقة الحدود الشمالية منذ عدة أيام جريان العديد من الأودية والشعاب نتيجة الحالة المطرية التي تعيشها المنطقة هذه الأيام، ومن أهمها وادي "المرا" الذي يمتد بطول يبلغ 140 كم، حيث ينحدر من جنوب غرب حزم الجلاميد, شرق محافظة طريف، ويصب في الحدود العراقية، من أهم روافده شعاب (منقولة ، تبل ، أم الحشو).

 تلك المشاهد دفعت أهالي المنطقه وزوارها إلى التوجه والاستمتاع بمشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية، حيث يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بمنطقة الحدود الشمالية.

اقرأ أيضا

عاجل.. السيول تجتاح سوق الخضار في بريدة (فيديو)

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس

القبض على مقيمين لترويجهما الشبو المخدر في تبوك

"السجون" تقدم تجربة لأول مرة لمنع العودة للجريمة

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على شقراء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 5:35 م السبت، 30 ديسمبر 2023

"أمطار غزيرة وتساقط للبرد".. إنذار باللون الأحمر على المنطقة الشرقية

ضباب - سحب - الطريق - شبورة 2:34 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

إنذار أحمر على المنطقة الشرقية .. "الوطني للأرصاد" يحذر من هذا الأمر

امطار مكة 5:49 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على مكة

المركز الوطني للأرصاد 8:00 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أمطار غزيرة .. الأرصاد يصدر إنذارا أحمر على رابغ

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
7:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في عسير وهذه جريمته

Hl'hv
6:24 م السبت، 30 ديسمبر 2023

محلل الطقس العقيل: توقعات باستمرار هطول الأمطار على الرياض والقصيم

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ضرب آخر حتى فاضت روحه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بجازان

القات المخدر - جازان - المخدرات
5:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

في نجران وجازان.. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

Capture
12:23 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. شرطة الظهران تلقي القبض على شخص أشعل النار في قطة (فيديو)

حساب المواطن
12:00 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: توضيح جديد حول أسباب تعطل التطبيق

سوق الخضار بريدة
9:54 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. السيول تجتاح سوق الخضار في بريدة (فيديو)

قنوات عين قناة عين
8:55 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس

وزارة التعليم
7:58 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية غداً.. الخطوات بالتفصيل

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ضرب آخر حتى فاضت روحه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بجازان