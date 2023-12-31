في جازان وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم ومخالفي أمن الحدود

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (29) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
حرس الحدود بعسير يقبض على مخالفي أمن الحدود:
وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض على مواطن بجازان لترويجه 16 كجم من القات المخدر:
كما ألقت دوريات الأمن بجازان القبض على مواطن لتروجيه 16 كيلوجراما من نبات القات المخدر.
وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
طرق التواصل:
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.
كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (16) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/33eh4ABTEY— الأمن العام (@security_gov) December 31, 2023