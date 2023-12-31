في جازان وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم ومخالفي أمن الحدود

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (29) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. اضافة اعلان





حرس الحدود بعسير يقبض على مخالفي أمن الحدود:



القبض على مواطن بجازان لترويجه 16 كجم من القات المخدر:



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