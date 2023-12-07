الإطاحة بـ"مقيم" لترويجه مادة الشبو المخدر في تبوك

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وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





شرطة محافظة المهد:



كما ضبطت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.





طرق التواصل:





يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.











طرق التواصل





كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني



لمتابعة المزيد من الأخبار على واتساب تواصل من وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.لمتابعة المزيد من الأخبار على واتساب تواصل من هنا وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

ألقت دوريات الأمن بمنطقة تبوك القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.منطقة جازانفي وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.الإجراءات النظامية: