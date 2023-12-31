حرس الحدود بجازان ينقذ بحارا من جنسية عربية

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أنقذ حرس الحدود بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية المصرية على متن زورق صيد بعد تعرضه لإصابة في القدم.

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حرس الحدود ينقذ مقيما من الجنسية المصرية:





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