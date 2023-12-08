الإطاحة بـ 5 أشخاص لاعتدائهم على آخر في المنطقة الشرقية

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قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع شرطة مدينة الدمام على 5 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر بالضرب.

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استكمال الإجراءات النظامية:



منطقة تبوك:



منطقة جازان



الإجراءات النظامية:



شرطة محافظة المهد:



طرق التواصل:



طرق التواصل



🎥 | دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية وشرطة مدينة الدمام تقبضان على (5) أشخاص لاعتدائهم على آخر. pic.twitter.com/6TwrxW7TLK December 7, 2023