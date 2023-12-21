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حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 105 كجم من القات المخدر

حرس الحدود
حرس الحدود
أ أ
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أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان محاولة تهريب 105 كيلو جرامات من نبات القات المخدر.

إحباط محاولة تهريب 105 كجم من القات:اضافة اعلان


وأوضحت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.





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