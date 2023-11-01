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فتح باب التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل

سدايا
سدايا
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في برنامج (مبرمجي ذكاء المستقبل) في مرحلته الثالثة مستهدفاً 5 آلاف طالب وطالبة بالتعليم العام.اضافة اعلان

تطوير قدرات الجيل الناشئ

ويأتي ذلك لتطوير قدرات الجيل الناشئ وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، إذ يستهدف البرنامج بجميع مراحله 30 ألف طالب وطالبة.
وسينطلق البرنامج في مرحلته الثالثة يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 (عن بعد) ويقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط والمرحلة الثانوية.

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تعريف طلاب التعليم العام بالذكاء الاصطناعي وتحفيز اهتمامهم به في المواضيع التالية: مقدمة في الذكاء الاصطناعي وبرمجة السيارات الذكية وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، تقدم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يومياً، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من سدايا ووزارة التعليم.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات زيارة الرابط التالي: ‏https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/academy/Pages/student.aspx، حيث سيكون البرنامج متاحاً للتسجيل حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

سدايا
ويعد البرنامج إحدى مبادرات (سدايا) المعرفية في بناء الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وفي إطار جهودها في بناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية منافسة عالمياً.

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