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"سدايا" تنظم مبادرة أذكى للمبرمجين .. و5 أهداف رئيسية

سدايا
سدايا
أ أ
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تنظم "سدايا" بالشراكة مع وزارة التعليم و"موهبة" مبادرة "أذكى" والتي تهدف لخلق جيل وطني واعد من المبرمجين.

انطلاق المبادرة:اضافة اعلان


وتنطلق المبادرة في الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، وهي مخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

5 أهداف:


تهدف المبادرة إلى:

1- صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين.
2- نشر ثقافة البرمجة التنافسية بين طلبة التعليم
3- رفع مستوى القدرات البشرية السعودية في جميع المجالات التقنية.
4- اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام . بناء وتمكين قدرات وكفاءات في البرمجة والذكاء الاصطناعي.
5- استثمار قدرات الطلاب الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي.

وشهد اليوم الأول من الفعاليات مشاركة + 10 آلاف طالب وطالبة.

حملة توعوية


في وقت سابق، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حملة توعوية وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بعنوان «اسأل قبل»؛ للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية.
وكان قد صدر مرسوم ملكي لحماية البيانات الشخصية رقم (م/‏ 19) وتاريخ 9 صفر 1443 وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/‏ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444، في إطار جهود (سدايا) الرامية للتعريف والتوعية بأهمية البيانات الشخصية ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والجهات في المملكة.

أهداف حملة "اسأل قبل"

وتهدف الحملة، التي بدأ تنفيذها بالأمس، إلى:
1 - رفع الوعي بالبيانات الشخصية.
2 - تعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة بين الأفراد والجهات في حمايتها والمحافظة على خصوصية الأفراد المتعلقة بها.
3 - إيضاح الدور الذي تلعبه مشاركة البيانات الشخصية بوعي في تسهيل الخدمات المقدمة للأفراد وتحسين جودتها، بما ينعكس على جودة حياتهم، وفقًا لـ"عكاظ".

مرتكزات حملة "اسأل قبل"

وترتكز الحملة على خلق التوازن بين محورين رئيسيين؛ هما رفع مستوى وعي الأفراد حول حماية بياناتهم الشخصية، وحقوقهم المتعلقة بها المكفولة لهم في النظام.
إضافةً إلى المصالح التي رعاها النظام، وتعزيز وعيهم حول قرار مشاركة البيانات الشخصية بموثوقية.
وتسعى الحملة التوعوية بنظام حماية البيانات الشخصية إلى بناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بين الجهات والأفراد فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية، بما يضفي الاستقرار على التعاملات المتعلقة بهـذا النوع من البيانات، ويحقق مستهدفات صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع في المملكة، بمختلف مستوياتهم التعليمية وأجناسهم وأعمارهم؛ علاوةً على الجهات الحكومية والخاصة.


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