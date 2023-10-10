إعلان نتائج مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية لعام 1444هـ

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج مؤشر "ترتيب"، الذي يقدم ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس، استنادًا على نتائج اختباري القدرات العامة. اضافة اعلان

كما يعتمد المؤشر في عملية الترتيب التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة لعام 1444هـ.





تحفيز التنافس بين المدارس





متوسط درجات الطلاب





4820 مدرسة شملها المؤشر



ويسعى مؤشر "ترتيب" إلى تحفيز التنافس بين المدارس؛ لتجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، والإسهام في إعداد مواطن منافس عالميًا، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.ويقدم المؤشر ترتيبًا للمناطق وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس وفقًا لمتوسط درجات طلابها في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي التي تنفذها الهيئة.وقد بلغ عدد المدارس التي شملها المؤشر 4829 مدرسة للبنين والبنات، وبلغ عدد الاختبارات للطلاب والطالبات في اختبار القدرات العامة (1.424.749)، و (1.060.319) اختبارًا للطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي.