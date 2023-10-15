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صحيفة تواصل الالكترونية

مواعيد الاختبار التخصصي للرخص المهنية للمعلمين 2023

الرخصة المهنية
مواعيد الاختبارات
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية.

وسيتم فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية 2023 وفقا للمواعيد الآتية:

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مواعيد الاختبار التخصصي 

 

- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للرجال لمن هم على رأس العمل 23 أكتوبر 2023.

- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للرجال للجميع 25 أكتوبر 2023.

ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.

أما مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للنساء لمن هن على رأس العمل 30 أكتوبر 2023.

ومواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للجميع 1 نوفمبر 2023.

ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.

وسيتم التسجيل لاختبار الرخص المهنية التخصصي من خلال موقع المركز الوطني للقياس من هنا.

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