مواعيد الاختبار التخصصي للرخص المهنية للمعلمين 2023

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية.
وسيتم فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية 2023 وفقا للمواعيد الآتية:
مواعيد الاختبار التخصصي
- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للرجال لمن هم على رأس العمل 23 أكتوبر 2023.
- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للرجال للجميع 25 أكتوبر 2023.
ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.
أما مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للنساء لمن هن على رأس العمل 30 أكتوبر 2023.
ومواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للجميع 1 نوفمبر 2023.
ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.
وسيتم التسجيل لاختبار الرخص المهنية التخصصي من خلال موقع المركز الوطني للقياس من هنا.