السبت 17 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 من ذي القعدة 1445 هـ، الموافق 25 من مايو 2024م.





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:55، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:05 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً.





مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة

○ موعد أذان الفجر



○ موعد أذان الظهر



○ موعد أذان العصر



○ موعد أذان المغرب



○ موعد أذان العشاء



مكة – 4:14المدينة – 4:05الرياض – 3:37مكة – 12:18المدينة – 12:19الرياض – 11:51مكة – 3:33المدينة – 3:42الرياض – 3:14مكة – 6:57المدينة – 7:04الرياض – 6:36مكة – 8:27المدينة – 8:34الرياض – 8:06