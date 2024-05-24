عاجل أهم 10.. بشرى للموظفين حول راتب مايو ونتائج قبول الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
"الخارجية": المملكة ترحب بقرار محكمة العدل بشأن مطالبة دولة الاحتلال بوقف هجومها على رفح
أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.. المزيد هنا
بشرى للموظفين الحكوميين بخصوص إيداع راتب مايو
يترقب موظفو القطاع العام والحكومي، صرف راتب شهر مايو 2024 في غضون 72 ساعة من الآن.. المزيد هنا
.موعد إعلان نتائج القبول لطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1446هـ
من المقرر أن يتلقى أولياء الأمور الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ؛ رسائل القبول عبر الجوالات بتاريخ 1445/11/22هـ / الموافق 2024/5/30، على ما أفادت وزارة التعليم.. المزيد هنا
خطيب المسجد الحرام: أمن الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه (فيديو)
أكد خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس:، أن أمن الحرمين وقاصديه خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.. المزيد هنا
قبل الذهاب إلى المطار... 7 تعليمات مهمة من "الحج" لضيوف الرحمن
ناشدت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بضرورة التأكد من عدة أمور مهمة قبل الذهاب إلى المطار.. المزيد هنا
بالتفصيل.. "هيئة الطرق" تكشف عن 10 طرق تربط الدول المجاورة بالمشاعر المقدسة
أكدت الهيئة العامة للطرق، حرص منظومة النقل بالمملكة على توفير وسائل نقل متعددة لضيوف الرحمن جوًا وبرًا وبحرًا، فتوسعت في إنشاء المطارات والموانئ ووفرت القطارات وعبّدت الطرق، وأولت كلًا منها اهتمامًا كبيرًا لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية لتحقيق هدف رحلة آمنة وسهلة لضيوف الرحمن.. المزيد هنا
تفاعل واسع.. مدير مدرسة يُهدي دراجات هوائية لجميع طلابه (فيديو)
أهدى مدير لإحدى مدارس المملكة، جميع الطلاب دراجات هوائية بعد إحالته إلى التقاعد، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.. المزيد هنا
بشرى حول القبول الاستثنائي لمستفيدي الضمان بجامعات المملكة
من بين العديد من المزايا، يتمتع مستفيدو الضمان الاجتماعي بإمكانية القبول الاستثنائي في الجامعات، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. المزيد هنا
حوادث مشينة.. شرطة الرياض تقبض على مواطن لسرقته مركبتين
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن لسرقته مركبتين.. المزيد هنا
بعد 4 شهور.. تطورات أول حالة خضعت لزراعة شريحة "ماسك" في الدماغ
قبل أربعة أشهر فقط، خضع نولاند أربو، المصاب بالشلل الرباعي منذ تعرضه لحادث غوص عام 2016، لأول عملية من نوعها لزراعة شريحة في دماغ إنسان.. المزيد هنا
علاج للسكري يحمي من الإصابة بالسرطان
توصل باحثون من الدانمارك، إلى دواء لمرض السكري يمكن أن يساعد في الحماية من سرطان الدم.. المزيد هنا