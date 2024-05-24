عاجل أهم 10.. بشرى للموظفين حول راتب مايو ونتائج قبول الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"الخارجية": المملكة ترحب بقرار محكمة العدل بشأن مطالبة دولة الاحتلال بوقف هجومها على رفح



بشرى للموظفين الحكوميين بخصوص إيداع راتب مايو



.موعد إعلان نتائج القبول لطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1446هـ



خطيب المسجد الحرام: أمن الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه (فيديو)



قبل الذهاب إلى المطار... 7 تعليمات مهمة من "الحج" لضيوف الرحمن



بالتفصيل.. "هيئة الطرق" تكشف عن 10 طرق تربط الدول المجاورة بالمشاعر المقدسة



تفاعل واسع.. مدير مدرسة يُهدي دراجات هوائية لجميع طلابه (فيديو)



بشرى حول القبول الاستثنائي لمستفيدي الضمان بجامعات المملكة



حوادث مشينة.. شرطة الرياض تقبض على مواطن لسرقته مركبتين



بعد 4 شهور.. تطورات أول حالة خضعت لزراعة شريحة "ماسك" في الدماغ



علاج للسكري يحمي من الإصابة بالسرطان

