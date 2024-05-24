الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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من هنا نبدأ.. "الحج" تكشف عن خطوات الاستعداد للنسك من الميقات

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مواقيت الحج
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كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن خطوات الاستعداد للنسك من الميقات.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن الميقات هو أول محطة في أداء المناسك، ومنه يبدأ الاستعداد والإحرام.اضافة اعلان

خطوات الاستعداد للنسك من الميقات

وأضافت الوزارة أن خطوات الاستعداد للنسك من الميقات، هي على النحو التالي:
1 – البدء في التلبية.
2 – الاغتسال والتطيب.
3 – ارتداء الإحرام للرجال.
4 – الامتناع عن محظورات الإحرام.


مواقيت الحج 

والمواقيت هي الأماكن التي يحرم منها قاصد بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج أو العمرة، وهي منقسمة إلى:

- الميقات الزماني

يكون للحج خاصة، ويبدأ من بداية شهر شوّال، ويمتدّ إلى يوم النحر، وقِيل إنّه يمتدّ إلى آخر شهر ذي الحجة؛ بدليل أنّه يجوز للحاجّ أن يؤخّر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجّة.

- الميقات المكاني

حدّد النبيّ عليه الصلاة والسلام، لكلّ أهل بلد ميقاتًا خاصّا بهم لا يجوز لمن أراد الحجّ، أو العُمرة تجاوُزه إلّا وهو مُحرِمٌ، وهي:

- ميقات "ذو الحليفة" وهو ميقات أهل المدينة وهو ما يُسمّى بـ"أبيار علي".

- وميقات "الجُحفة" لأهل الشام، ويُسمّى "رابغ" ويكون أيضًا لبلاد المغرب ومصر ومن جاء عن طريقهم وبه ينزل الحجاج.

- وميقات "قرن المنازل" وهو لأهل نجد.

- وفي الأخير ميقات "يلملم" وهو لأهل اليمن.

- باستثناء أهل مكّة، أو من كان مُقيمًا فيها؛ فإنّهم يُحرمون من مكانٍ يُسمّى بالحِلّ، ثمّ يؤدّون المناسك المُتعلِّقة بالحجّ، أو العمرة، أمّا من كان يُقيم بَعد المواقيت؛ فإنّه يُحرِم من مكانه.

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