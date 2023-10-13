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بالفيديو .. انطلاق تمرين مهم لقطاعات قوى الأمن الداخلي

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انطلاق التمرين التعبوي المشترك
أ أ
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انطلاق التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي والقوات المساندة في وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.اضافة اعلان


التمرين التعبوي تحت رعاية وزير الداخلية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، افتتح معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني اليوم، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 91" بمنطقة الرياض.


 ورفع الفريق أول سعيد القحطاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله، على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

الداخلية تؤكد استمرارية تطوير التدريب

 وأكد أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة (وطن 91)، يقام بتوجيه ومتابعة من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.


مشاركة واسعة في التطبيقات والعمليات الأمنية

 يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي ستشاركان في التمرين (وطن 91) في عدد من التطبيقات والعمليات الأمنية.


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