خدمة اليوم.. 7 خطوات لإصدار جواز إلكتروني بالشريحة

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم الخطوات اللازمة لإصدار جواز إلكتروني بجودة عالية.





خطوات لإصدار جواز إلكتروني بالشريحة اضافة اعلان



* الخطوات:



* شروط استخدام الخدمة:



وأوضحت وزارة الداخلية، أن خدمة عبر منصة "أبشر" تتيح للمستخدمين إصدار جواز إلكتروني ذو جودة عالية، يحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.1 - الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية عن طريق الضغط هنا.2 - إجراء عملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال حساب المستفيد.3 - حجز موعد للجوازات عبر المنصة في المنطقة التابع لها المستفيد.4 - التوجه إلى مكتب الجوازات في الموعد المحدد مسبقاً.5 - تقديم طلب إصدار الجواز السفر الإلكتروني السعودي مع إحضار الجواز القديم.6 - إرفاق صورة من بطاقة الهوية وعدد (2) صورة شخصية مع الطلب.7 - مراجعة جميع البيانات المرفقة قبل تقديم الطلب للتأكد من صحتها.1 - الهوية الوطنية.2 - صورتين شخصية.