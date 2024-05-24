45 مليار دولار دعم تنموي من المملكة لإفريقيا في 50 عامًا

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أكدت المملكة أنها تولي اهتمامًا بالغًا بكافة الشؤون الإفريقية، وذلك نابع من صلب سياستها الإقليمية والدولية الرامية لإرساء السلم والأمن وتعزيز التنمية والقضاء على الفقر في القارة الأفريقية.

جاء ذلك في كلمة السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، التي ألقاها خلال جلسة الحوار المفتوح في مجلس الأمن المعنونة بـ"تعزيز دور الدول الإفريقية في مواجهة تحديات الأمن والتنمية العالمية"، وفقًا لـ"عكاظ".





45 مليار دولار دعم من المملكة لإفريقيا



جهود المملكة في السودان



وأحاط الواصل، المجلس بما قدمته المملكة خلال 50 عامًا من دعم تنموي تجاوز 45 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية، استفادت منه 46 دولة إفريقية، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تجاوزت 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية.ونوّه إلى مخرجات القمة السعودية الإفريقية ونتائجها التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، مع إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا.وأشار السفير الواصل إلى أن المملكة تتابع بقلق بالغ استمرار العمليات العسكرية والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها في السودان الشقيق، منوهًا في هذا الإطار بالجهود المبذولة لاستضافة الأطراف في جدة، لأكثر من جولة؛ سعياً منها لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات للمتضررين بالتعاون مع مبعوث الأمين العام الخاص إلى السودان لإيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء تفضي إلى حل سياسي يخرج السودان من أزمته الحالية.