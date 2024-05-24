الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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"الحج": بطاقة نسك هي الوحيدة والمعتمدة للتعريف بالحاج النظامي

نسك
نسك
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أكدت وزارة الحج والعمرة، أن بطاقة نسك هي البطاقة الوحيدة والمعتمدة للتعريف بالحاج النظامي، وتأكيد التزامه بالأنظمة.
وتتيح بطاقة "نسك" لجميع الحجاج الدخول والتنقل في المشاعر المقدسة والكثير من المزايا والخدمات.اضافة اعلان
وهي مصممة لتكون سهلة القراءة آليًا؛ مما يتيح للعاملين في الحج التعرف والتحقق من هوية كل حاج.
كما تساعد على منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة، وبالتالي ضمان سلامة جميع الحجاج وأمنهم.

وثيقة رسمية لتمييز الحاج النظامي

وقالت الوزارة: إنها وثيقة رسمية لتمييز الحاج النظامي من خلال توفير:
- معلومات الحاج الشخصية.
- إمكانية إضافة المعلومات الصحية للحاج.
- مقر السكن بالمشاعر المقدسة. 
- شركة تقديم الخدمة التي يتبع لها.
معلومات قائد مجموعته.

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