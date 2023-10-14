منها الرياض.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم بعدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية
اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط 3 أشخاص روجوا
للحشيششرطة
منطقة الرياض تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا
خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ضبط
3 أشخاص بجدة لترويجم مواد مخدرةقبضت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة
لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب كميات من الحشيش في جازانوفي
جازان، ألقت شرطة محافظة العارضة تقبض على شخص لترويجه 77.3 كيلوجرام من مادة الحشيش
المخدر.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.