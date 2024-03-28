عاجل.. 5 خطوات للاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية برقم الهوية

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أوضحت وزارة التعليم أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة برقم الهوية.

وفي التفاصيل، نشرت وزارة التعليم رابطاً مباشراً للاستعلام عن نتائج الترشيح على الوظائف التعليمية للمرشحين والمرشحات.



خطوات الاستعلام برقمة الهوية



المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية



النتائج النهائية للوظائف التعليمية



معايير المفاضلة النهائية بين المترشحين



الوظائف التعليمية الجديدة



التخصصات المطلوبة



الإدارات التعليمية المستهدفة:

