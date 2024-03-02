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عاجل.. تفاصيل الدراسة في رمضان مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث غدًا

الدراسة في رمضان - الفصل الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الثالث
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أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1445هـ، يوم غد الأحد، بمشيئة الله.اضافة اعلان

انطلاق الفصل الدراسي الثالث

يأتي ذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة 10 أيام، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثالث

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

تفاصيل الدراسة في رمضان

ويدرس الطلاب والطالبات 14 يومًا فقط خلال رمضان المبارك، بخلاف أيام الإجازات الأسبوعية المعتادة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 

ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

الاستثمار في المعلمين

وكان وزير التعليم، يوسف البنيان، قد أكد أهمية الاستثمار في المعلمين للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات والقيم.
وأضاف في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض قبل أيام: "من المهم بالنسبة لنا أن نتحسن في تلك المهارات الأساسية لأطفالنا اليوم وفي المستقبل".
وتابع: "لابد من أن نستثمر أكثر في معلمينا، وهذا هو مهم جدًا بالنسبة لنا لنصل إلى المستوى المناسب من المهارات". 

التعليم المبكر

وقال وزير التعليم : "لدينا برامج واضحة بدأت قبل بضع سنوات، ووصلنا إلى وضع أفضل في التعليم المبكر. في 2016 وصلنا إلى نسبة 19 بالمئة، وصلت إلى الآن 34 بالمئة، ونسعى للوصول إلى 90 بالمئة في عام 2030، لأن التحسن في التعليم المبكر في حد ذاته يحسن من تصنيفنا عالميًا".

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