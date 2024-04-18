عاجل.. هذه اللقاحات إجبارية لأداء الحج من داخل المملكة هذا العام

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ردت وزارة الحج والعمرة على حسابها في منصة "إكس"، على استفسار من قبل أحد الأشخاص تفاجأ بضرورة الحصول على اللقاحات الخاصة لأجل حضور موسم الحج هذا العام 14445 هـ.
لقاحات كورونا إجبارية في حج 14445 هـ:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "ليه ما قلتوا من البداية إن لقاحات كورونا الأربعة إجبارية لكي يظهر تصريح الحج لماذا عدم الوضوح؟".
وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول:" حياكم الله، حفاظاً على صحتك وصحة ضيوف الرحمن، التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام -و يجب توثيقها في تطبيق صحتي هي":
1-جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور.
2- جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا أعطيت خلال عام ١٤٤٥ هـ.
3- جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.
4- وللحجاج القادمين من خارج المملكة يجب الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية.. اضغط هنا.
استمرار التقديم لحجاج الداخل:كما ردت وزارة الحج والعمرة على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن التقديم لحجاج الداخل هل لا يزال مستمر أم لا؟
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" تسجيل حجاج الداخل مستمر.. ولا خلاص ما أقدر أسجل؟".
وجاء الرد من الحج والعمرة على سؤاله بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة".
صلاحية تأشيرة الحج:
أيضا كشفت وزارة الحج والعمرة عن المدة التي تكون فيها تأشيرة العمرة سارية ومدة سريان صلاحيتها.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن صلاحية تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.
وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.
وكانت الوزارة قد ردت على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، موضحة أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.
ومن المعلوم أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية ، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب.
وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر:
1-المسار الإلكتروني للعمرة.
2- طريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
3- اختيار الخدمة المطلوبة.
4- تعبئة النموذج الإلكتروني.