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"الصحة" تعلن عن تمديد استقبال طلبات بدل التميز لجميع الممارسين

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة تمديد استقبال طلبات بدل التميز للأعوام 2022-2023 لجميع الممارسين الصحيين اعتباراً من 2024/4/18م ولمدة عشرة أيام وفق عدة ضوابط.

أن يكون على رأس العمل الفعلي:اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تشمل أن يكون على رأس العمل الفعلي في المنشأة أكثر من ستة أشهر خلال سنة الاستحقاق، وأن يكون قد اجتاز البرنامج الموفد أو المبتعث لأجله إذا كانت مباشرته بعد الابتعاث أو الإيفاد في سنة الاستحقاق، بالإضافة إلى مجموعة شروط أخرى.

استقبال طلبات الاستحقاق عبر"بين":

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن ضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين للعامين الماليين 2022 و2023.
 وأوضحت "الصحة"، على بدء استقبال طلبات استحقاق صرف بدل التميز للعاملين بديوان الوزارة ومديري عموم الشؤون الصحية ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية والتجمعات الصحية من قبل اللجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي بديوان الوزارة من خلال النظام الإلكتروني "بين".

شروط استحقاق بدل التميز

وأوضحت الوزارة في تعميم لها، أن شروط استحقاق بدل التميز تتمثل في:
1-  الحصول على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين.
2- إكمال عامين من العمل قبل تاريخ 1 يناير 2022. الانضباط الوظيفي.
3- الحصول على تصنيف مهني ساري المفعول.
4- تحقيق إنتاجية عالية والتزام فعال بأداء المهام الوظيفية.
5- حصول الأطباء على شهادة الامتيازات السريرية الإكلينيكية.
6- خلو السجل المهني من إدانة أو عقوبة فنية.

ضوابط صرف بدل التميز


تشمل ضوابط صرف بدل التميز أيضاً الحالات التالية:
-  تأليف الممارس لكتاب علمي أو تثقيفي أو حصوله على براءة اختراع.
- حصول الممارس على جوائز أو تكريم من جهات معتمدة.
- قيام الممارس بأعمال تطوعية.
- المشاركة أو نشر ورقات عمل في منتديات طبية ومجلات محكمة.

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