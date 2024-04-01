ما حكم المشترك الذي انخفض أجره مؤخرًا؟ "التأمينات" ترد

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن حكم المشترك الذي انخفض أجره في السنوات الأخيرة.





حكم المشترك الذي انخفض أجره



ما مدى التزام صاحب العمل بدفع تعويض للمشترك المصاب؟



هل هناك مواعيد محددة لتقديم النماذج التأمينية؟



ما شروط صرف معاش التقاعد؟



وأوضحت أنه إذا قل متوسط أجر المشترك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك عن أي سنة سابقة بنسبة 10% أو أكثر يُسوي المعاش بأسلوب الشرائح.وأضاف أن يمكن للمشترك أن يسوي المعاش عن الفترة التي كانت الأجور فيها مرتفعة كشريحة أولى مستقلة، وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، والفترة اللاحقة التي كانت الأجور فيها منخفضة تسوى كشريحة ثانية وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، ويكون المعاش الإجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين.وبينت أنه في حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك، فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات، وعدم تحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.1- يتم تقديم طلب تسجيل منشأة صاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ استكمال شروط الخضوع عن طريق الخدمات الإلكترونية.2- تقــديم البيانات اللازمة عن العمال عن طريق الموقع الإلكتروني خــلال "15" يومًا الأولى مـن الشهر التالي لأول شهر مستحقة عنه الاشتراكات.3 - الإشعار عن التحاق أي عامل جديد عن طريق الموقع الإلكتروني خلال "15" يومًا من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل.4 - الإشعار عن كل عامل يترك العمل عن طريق الموقع الإلكتروني وذلك خلال "15" يومًا مـن الشهر التالي للـشهر الذي ترك فيه العامل العمل.ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة مكملة، اعتبارية،" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.