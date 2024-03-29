عاجل.. ما الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب؟ "التأمينات" ترد

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب.





ما الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب؟



متى يوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب؟



كم مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند؟



وأوضحت على موقعها الرسمي، أنه يُعامل المشترك المفقود معاملة المشترك المتوفى، ويتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها.وأضافت أنه يحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وعلى المؤسسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن وتطبق هذه القواعد أيضًا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن صرف البدل يوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويستأنف صرف البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.ونوهت التأمينات، إلى أن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند، تأتي على هذا النحو:1- يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تُسبق المطالبة الأخيرة.