عاجل.. ماذا لو كانت الأرملة حاملًا في تاريخ وفاة المشترك أو صاحب المعاش؟ "التأمينات" ترد

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن المطلوب في حال ما إذا كانت الأرملة حاملًا في تاريخ وفاة المشترك أو صاحب المعاش.





ماذا لو كانت الأرملة حاملًا في تاريخ وفاة المشترك أو صاحب المعاش؟



لمن يتم صرف المعاش؟



ما شروط صرف معاش التقاعد؟



وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة إكس، أنه لو كانت الأرملة حاملاً فإنه يُحجز نصيب الحمل حتى انفصاله مع مراعاة الآتي:‌1 - إذا انفصل الحمل حيًا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز.‌1 - إذا انفصل الحمل حيًا عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع المعاش على كل أفراد العائلة من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل.3 ‌- إذا كان القدر المحجوز تعويضًا من دفعة واحدة يتم تقسيمه بين المواليد بالتساوي.4 ـ إذا انفصل الحمل ميتًا يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم.وحول من يتم صرف المعاش له، أكدت مؤسسة التأمينات أن المعاش يُصرف في هذه الحالات:1- يُصرف المعاش إلى مستحقه إن كان بالغًا سن الثامنة عشر.2- إذا كان المستحق قاصرُا أو ناقص الأهلية فيصرف المعاش إلى الوصي أو القيم المحدد بموجب صك شرعي الذي ينص صراحة على صلاحيته لتسلم المعاش, ويمكن تقديم هذا الصك في أي وقت طالما كان الحق في المعاش قائمًا.3- في حالة عدم تقديم الصك المذكور فإن نصيب القاصر أو ناقص الأهلية يُصرف إلى من يقيم معه إذا كان الأب أو الجد الصحيح أو الأم أو أرشد أخواته.وبينت المؤسسة أن قانون التأمين الاجتماعي حدد عددًا من الاشتراطات بموجبها يُستحق المعاش والتي من أبرزها:يشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة مكملة (اعتبارية) لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.