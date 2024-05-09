ضبط 17 شخصًا.. ضربات أمنية موجعة لتجار ومهربي المخدرات بالمملكة

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 225 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط 5 لتهريبهم 100 كيلوجرامًا من القات



القبض على شخص لترويجه مادة "الشبو"



الأمن البيئي يضبط 12 مخالفًا



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

