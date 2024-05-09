الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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ضبط 17 شخصًا.. ضربات أمنية موجعة لتجار ومهربي المخدرات بالمملكة

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مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 225 كيلوجرامًا من القات المخدر

ففي منطقة جازن، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


ضبط 5 لتهريبهم 100 كيلوجرامًا من القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على شخص لترويجه مادة "الشبو"

وفي المنطقة الشرقية،  قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".


الأمن البيئي يضبط 12 مخالفًا

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 12 مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيجيرية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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