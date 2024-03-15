الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

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عاجل.. عدد أيام الدراسة في رمضان وموعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للطلاب

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الإجازة تبدأ بنهاية دوام الخميس 18 رمضان
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من المقرر أن ينتظم الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام في الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لمدة 18 يومًا فقط.

إجازة عيد الفطر المبارك للطلاباضافة اعلان

ويتمتع الطلاب والطالبات بإجازة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 18 من رمضان 1445هـ، الموافق 28 من مارس 2024م، بحسب التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث.
وتُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأحد 5 من شوال 1445هـ، الموافق 14 من إبريل 2024م.

إجازة مطولة

ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على عدد 10 إجازات رسمية للطلاب. 
كما يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
 

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