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عاجل.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث الأحد.. تعرف على عدد أيام الدراسة في رمضان

تعليق الدراسة الحضورية
الطلاب حصلوا على إجازة 10 أيام
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أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1445هـ.
يأتي ذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة 10 أيام، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.اضافة اعلان

موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثالث

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

14 يومًا دراسة في رمضان

ويدرس الطلاب والطالبات 14 يومًا فقط خلال رمضان المبارك، بخلاف أيام الإجازات الأسبوعية المعتادة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 

ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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