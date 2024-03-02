عاجل.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث الأحد.. تعرف على عدد أيام الدراسة في رمضان

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أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1445هـ.

يأتي ذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة 10 أيام، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.





موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثالث



14 يومًا دراسة في رمضان



إجازة نهاية أسبوع مطولة



إجازة نهاية العام الدراسي



ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.ويدرس الطلاب والطالبات 14 يومًا فقط خلال رمضان المبارك، بخلاف أيام الإجازات الأسبوعية المعتادة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.