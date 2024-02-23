عاجل.. بالميلادي والهجري.. مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 – 1445

حددت وزارة المالية، مواعيد إيداع الرواتب لعام 2024م – 1445 هـ، على ضوء التوجيه الملكي بتوحيد صرفها.
وعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتبووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا صادف يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
راتب ينايرالأحد 28/01/2024م – 16/7/1445هـ
راتب فبرايرالثلاثاء 27/02/2024م – 17/8/1445هــ
راتب مارسالأربعاء 27/03/2024م – 17/9/1445هـ
راتب أبريلالأحد 28/04/2024م – 19/10/1445هـ
راتب مايوالإثنين 27/05/2024م – 19/11/1445هـ
راتب يونيوالخميس 27/06/2024م – 21/12/1445 هـ
راتب يوليو الأحد 28/07/2024م – 22/1/1446 هـ
راتب أغسطسالثلاثاء 27/08/2024م – 23/2/1446 هـ
راتب سبتمبرالخميس 26/09/2024 – 23/3/1446هـ
راتب أكتوبرالأحد 27/10/2024 – 24/4/1446هـ
راتب نوفمبر
الأربعاء 27/11/2024 – 25/5/1446هـ