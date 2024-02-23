عاجل.. بالميلادي والهجري.. مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 – 1445

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حددت وزارة المالية، مواعيد إيداع الرواتب لعام 2024م – 1445 هـ، على ضوء التوجيه الملكي بتوحيد صرفها.

وعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.





حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



راتب يناير



راتب فبراير



راتب مارس



راتب أبريل



راتب مايو



راتب يونيو



راتب يوليو



راتب أغسطس



راتب سبتمبر



راتب أكتوبر



راتب ديسمبر



ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا صادف يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024م – 16/7/1445هـالثلاثاء 27/02/2024م – 17/8/1445هــالأربعاء 27/03/2024م – 17/9/1445هـالأحد 28/04/2024م – 19/10/1445هـالإثنين 27/05/2024م – 19/11/1445هـالخميس 27/06/2024م – 21/12/1445 هـالأحد 28/07/2024م – 22/1/1446 هـالثلاثاء 27/08/2024م – 23/2/1446 هـالخميس 26/09/2024 – 23/3/1446هـالأحد 27/10/2024 – 24/4/1446هـراتب نوفمبرالأربعاء 27/11/2024 – 25/5/1446هـالخميس 26/12/2024- 25/6/1446هـ