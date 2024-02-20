عاجل.. صرف راتب فبراير للموظفين الحكوميين في هذا الموعد

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يتبقى سبعة أيام على إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لشهر فبراير الجاري.
ووفقًا لجدول صرف الرواتب لوزارة المالية، فإنه سيتم إيداع الرواتب لهذا الشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير.
مواعيد صرف الرواتبيأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتبوتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة