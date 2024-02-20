عاجل.. صرف راتب فبراير للموظفين الحكوميين في هذا الموعد

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يتبقى سبعة أيام على إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لشهر فبراير الجاري.

ووفقًا لجدول صرف الرواتب لوزارة المالية، فإنه سيتم إيداع الرواتب لهذا الشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير.





مواعيد صرف الرواتب



حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



راتب يناير



راتب فبراير



راتب مارس



راتب أبريل



راتب مايو



راتب يونيو



راتب يوليو



راتب أغسطس



راتب سبتمبر



راتب أكتوبر



راتب نوفمبر



راتب ديسمبر



يأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةوفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024الثلاثاء 27/02/2024الأربعاء 27/03/2024الأحد 28/04/2024الإثنين 27/05/2024الخميس 27/06/2024الأحد 28/07/2024الثلاثاء 27/08/2024الخميس 26/09/2024الأحد 27/10/2024الأربعاء 27/11/2024الخميس 26/12/2024