عاجل.. موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي لشهر فبراير 2024

أ أ
من المقرر أن يتم إيداع رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي لهذا لشهر في 27 من فبراير، وفقًا لجدول صرف الرواتب الذي أعلنته وزارة المالية.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةيأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
تبكير أو تأجيل صرف الرواتب وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024: