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عاجل.. طائرات خاصة وأطقم ذهب.. استدعاء 6 منشآت تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة

وزارة-التجارة-750x430
وزارة التجارة
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 6 منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

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استدعاء 6 منشآت تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة

وأوضحت أن القرار يأتي تمهيداً لإحالة المنشآت للجهات المختصة لمخالفتها اشتراطات المسابقات التجارية التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، واشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز مُعلن عنها، تضمنت: "طائرات خاصة، إبل "نياق"، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية" وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت الـ"6" تعمل في قطاع العطور، وارتكبت مخالفات لاشتراطات تنظيم المسابقات خلال شهر رمضان المبارك، والإعلان عنها عبر متاجرها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي على النحو الآتي:

 مسابقة جوائزها عدد من الإبل وأطقم ذهب

المنشأة الأولى: أعلنت عن مسابقة جوائزها: عدد من الإبل، وسيارات، وأطقم ذهب، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

مسابقة جوائزها طائرات خاصة

المنشأة الثانية: أعلنت عن مسابقة جوائزها: طائرات خاصة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

مسابقة جوائزها هواتف ذكية

المنشأة الثالثة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات وهواتف ذكية، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

مسابقة جوائزها سيارات

المنشأة الرابعة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وضللت المستهلكين بادعاء نظامية المسابقة، وادعت إشراف وزارة التجارة عليها، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

 

مسابقة جوائزها سيارة

المنشأة الخامسة: مجمع تجاري في منطقة مكة المكرمة، أعلن عن مسابقة تجارية غير مرخصة وتقديم جائزة (سيارة) دون تحديد موعد نهاية المسابقة، أو موعد السحب مع مخالفة اشتراط الشراء للدخول للمسابقة، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

مسابقة جوائزها فيلا سكنية وسيارات فارهة

المنشأة السادسة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: فيلا سكنية، وسيارات فارهة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استدعاء منشآت وأفراد لتنظيمهم جوائز "اليانصيب" وعددها 9 منشآت، إضافة إلى المنشآت الـ 6 المعلن عنها اليوم "من بينها منشأتان كررتا مخالفتهما"، ليصل إجمالي المنشآت المخالفة إلى 13 منشأة تجارية.

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