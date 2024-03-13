"التجارة": ضبط مخالفين حاولوا التخفّي عن أعين الرقابة لممارسة هذا الفعل المُشين

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أعلنت
وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مخالفين في مستودع وسط الورش
الصناعية جنوب الرياض.
ضبط
مخالفين بالرياض يمارسون هذا الفعل المُشينوأوضحت
على حسابها في منصة إكس، أن المخالفين حاولوا التخفّي عن أعين الرقابة لممارسة
الغش بمنتجات القهوة والمكسرات.
وأضافت أنه تم ضبط المخالفين في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض، يقومون بتزوير بلد المنشأ.
وأكدت أن الأجهزة المختصة منعت وصول 360 ألف منتج للمستهلكين، وأحالت المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
أمانة
الرياض تراقب المنشآت التجارية في
الوقت نفسه، تواصل أمانة منطقة الرياض جهودها في جولاتها الرقابية على المنشآت
التجارية، خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز الارتقاء بجودة الصحة العامة نحو
الكفاءة والاستدامة.
حاولوا التخفّي عن أعين الرقابة لممارسة الغش بمنتجات القهوة والمكسرات..— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 13, 2024
ضبطناهم في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض يقومون بتزوير بلد المنشأ
ومنعنا وصول 360 ألف منتج للمستهلكين وأحلنا المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/dg7h640zFD
وركزت الجولات الميدانية على فحص المنتجات الغذائية، والتأكد من مصادرها وصلاحيتها، بالإضافة إلى طرق التخزين والحفظ، وذلك ضمن الخطط الاستباقية التي أعدتها الأمانة للحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.
ضمان
سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وأوضحت أمانة الرياض أن خططها في هذا الجانب،
تشمل كذلك حصر مجمل المخالفات في العاصمة، والتعامل معها استباقيًا عن طريق فرقها
الميدانية وتهدف الحملة إلى ضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية.
كما تسهم الأمانة في تعزيز دورها الحيوي في الرقابة والامتثال والإصحاح البيئي، والتنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، نحو مجتمع نابض بالحياة لمدينة مزدهرة مستدامة.