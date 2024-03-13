"التجارة": ضبط مخالفين حاولوا التخفّي عن أعين الرقابة لممارسة هذا الفعل المُشين

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مخالفين في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض.





ضبط مخالفين بالرياض يمارسون هذا الفعل المُشين



أمانة الرياض تراقب المنشآت التجارية







ضبطناهم في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض يقومون بتزوير بلد المنشأ



ومنعنا وصول 360 ألف منتج للمستهلكين وأحلنا المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. حاولوا التخفّي عن أعين الرقابة لممارسة الغش بمنتجات القهوة والمكسرات..ضبطناهم في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض يقومون بتزوير بلد المنشأومنعنا وصول 360 ألف منتج للمستهلكين وأحلنا المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/dg7h640zFD March 13, 2024

ضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المخالفين حاولوا التخفّي عن أعين الرقابة لممارسة الغش بمنتجات القهوة والمكسرات.وأضافت أنه تم ضبط المخالفين في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض، يقومون بتزوير بلد المنشأ.وأكدت أن الأجهزة المختصة منعت وصول 360 ألف منتج للمستهلكين، وأحالت المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.في الوقت نفسه، تواصل أمانة منطقة الرياض جهودها في جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز الارتقاء بجودة الصحة العامة نحو الكفاءة والاستدامة.وركزت الجولات الميدانية على فحص المنتجات الغذائية، والتأكد من مصادرها وصلاحيتها، بالإضافة إلى طرق التخزين والحفظ، وذلك ضمن الخطط الاستباقية التي أعدتها الأمانة للحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.وأوضحت أمانة الرياض أن خططها في هذا الجانب، تشمل كذلك حصر مجمل المخالفات في العاصمة، والتعامل معها استباقيًا عن طريق فرقها الميدانية وتهدف الحملة إلى ضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية.كما تسهم الأمانة في تعزيز دورها الحيوي في الرقابة والامتثال والإصحاح البيئي، والتنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، نحو مجتمع نابض بالحياة لمدينة مزدهرة مستدامة.