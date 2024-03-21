الخميس، 11 رمضان 1445 ، 21 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محظورة بالمملكة.. قرار عاجل من التجارة بشأن منظمي جوائز "اليانصيب"

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت وزارة التجارة أن جوائز "اليانصيب" التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز، أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة.اضافة اعلان

تطبيق الإجراءات النظامية

واستدعت الوزارة منشآت تجارية وأفراد معلنين نظموا جوائز على سلع تجارية تقوم على اشتراط الشراء للحصول على جوائز نقدية، مؤكدة العمل على استكمال تطبيق الإجراءات النظامية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية يحظر اشتراط الشراء في المُسابقات التجارية كشرطٍ للاشتراك كما نص النظام على عدم جواز تضمين المسابقات ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعيّة في المملكّة.

مراقبة المنشآت التجارية

وشددت الوزارة على مراقبة التزام المنشآت التجارية والمعلنين المرخص لهم من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بضوابط تنظيم المسابقات التجارية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.

اقرأ أيضا

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

أكبرها في عسير.. ضبط كميات من المواد المخدرة بثلاثة مناطق بالمملكة

التأمينات توضح مدى إمكانية طباعة تعريف المعاش بالإنجليزية

عقوبة موجعة في انتظارهم.. حملات مكثفة على مطارات المملكة والإطاحة بمئات المخالفين

عاجل.. 5 أيام أمطار وسيول.. تحذير من المركز الوطني للأرصاد لسكان هذه المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:05 م الإثنين، 04 مارس 2024

أخبار السعودية...4.8 ألف وحدة سكنية بهذا المشروع وسبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن

أخبار السعودية 5:03 م الأحد، 03 مارس 2024

أخبار السعودية.. وظائف في السوق المالية بـ14.500 ريال و5 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان

وزارة التجارة... 3:21 م الأحد، 03 مارس 2024

عاجل.. سجن مواطن و4 يمنيين بتهمة التستر ومصادرة 6 ملايين ريال و28 كلجم ذهب

GHvKMkOXIAAHl4B 2:47 م الأحد، 03 مارس 2024

شرطة الخُبر تتحرك للقبض على شخص ارتكب جريمة مروعة