عاجل.. رسمياً.. الإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس أمس الثلاثاء، أن الجهات الحكومية تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية أخذة في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.



إجازة عيد الفطر



🗓️ || موعد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للجهات الحكومية.



وكل عام وأنتم بخير. pic.twitter.com/8HP4v42mbk — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 26, 2024

وأضافت الموارد البشرية في البيان: "أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال".وقبل أيام، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.وأوضحت أن الإجازة تكون بنهاية عمل يوم الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 إبريل 2024 لمدة أربعة أيام، وعلى صاحب العمل التقيد بما رود بالفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.