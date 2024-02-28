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أخبار السعودية.. موعد صرف الضمان الاجتماعي وتقلبات جوية في هذه المناطق بسبب مرتفع سيبيري

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أشنع جريمة مركبة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 وافدين بعسير
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي.

تنبيه مهم حول تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستفيدين
أعلن برنامج سكني، استمرار إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على تساؤلات البعض حول أسباب تأخر الصرف حتى بعد 3 أيام من بدء الإيداع.

الأولى بالمملكة والمنطقة.. وزير الطاقة يدشن كلية الدراسات العليا في السياسات العامة
 أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن تدشين المركز لأول كلية متخصصة للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة.

نائب وزير الصناعة: المملكة ستتحول لمركز عالمي رئيس لإنتاج وتصنيع المعادن
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيس لإنتاج وتصنيع المعادن..

تأكد أولًا.. تنبيه مهم لـ "التعليم" لجميع المواطنين المبتعثين
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة تأكد المبتعثين من تحقق عدة شروط قبل طلب تذكرة السفر.

مرتفع سيبيري.. تقلبات جوية بالمملكة وعودة قوية للأجواء الباردة في الرياض
حذر خبراء الأرصاد، من تقلبات جوية ناتجة عن أجواء سيبيرية باردة على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.

"الأرصاد" تحذر من أمطار وأتربة على الرياض ومكة و7 مناطق لـ9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

زوجي متوفى وابني الكبير "مستقل"؟.. حساب المواطن يكشف عن مصير الدعم لهذه الأسرة
كشف حساب المواطن عن موقف الأسرة التي يسجل أحد الأفراد التابعين فيها نفسه "مستقلاً" في برنامج الدعم.

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