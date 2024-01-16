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عاجل.. خلال ساعات.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي أربع مناطق: شبورة وضباب يحجب الرؤية

ضباب
ضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات لأربع مناطق بشأن حالة التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

شبورة مائية وضباباضافة اعلان


وأوضح المركز، أنه من المتوقع تشكل شبورة مائية خفيفة وضباب على 4 مناطق تشمل "جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة".
وتشمل تأثيرات الحالة الجوية تدني في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تستمر الحالة حتى التاسعة صباحاً، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.





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