عاجل.. خلال ساعات.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي أربع مناطق: شبورة وضباب يحجب الرؤية

شبورة مائية وضباب اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات لأربع مناطق بشأن حالة التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.وأوضح المركز، أنه من المتوقع تشكل شبورة مائية خفيفة وضباب على 4 مناطق تشمل "جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة".وتشمل تأثيرات الحالة الجوية تدني في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تستمر الحالة حتى التاسعة صباحاً، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.