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عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية

أمطار المملكة
أمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عددا من التنبيهات والإنذارات لعدد من المناطق بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

أمطار ورياح نشطة وصواعق رعديةاضافة اعلان


وتفصيلا، أصدر المركز إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الحدود الشمالية، حيث توقع استمرار هطول الأمطار المصحوبة برياح نشطة، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين.
كما أصدر المركز إصدارا باللون الأصفر على منطقة الرياض، حيث توقع استمرار هطول الأمطار، وصواعق رعدية تستمر حتى العاشرة صباحا.
كذلك أصدر المركز إنذارا باللون الأصفر على المنطقة الشرقية، حيث توقع استمرار هطول الأمطار المصحوبة رياح نشطة وعواصف رعدية تستمر حتى العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


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