عاجل.. الأرصاد يحذر أهالي ثلاث مناطق من الضباب والشبورة المائية طوال الليل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عددا من التنبيهات والإنذارات بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على عدد من المناطق على مستوى المملكة.

وتفصيلا، أصدر المركز إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الشرقية، بشأن تكون الضباب والشبورة المائية والتي تسبب في تدني الرؤية الأفقية خاصة على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف وحفر الباطن ورأس تنورة. اضافة اعلان





شبورة مائية وضباب

توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على الشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.وفي مكة المكرمة، توقع المركز استمرار الشبورة المائية والضباب الخفيف أيضا والذي يعيق الرؤية الافقية خاصة على ا لطائف، وتستمر الحالة حتى التاسعة من صباح اليوم الخميس.وفي عسير أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الشبورة المائية والضباب حتى الساعة التاسعة صباح الخميس، خاصة على كل من أبها والنماص وبلقرن وتنومة.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.