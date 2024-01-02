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عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: أمطار وصواعق رعدية تستمر لساعات

أمطار المدينة
أمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، 4 إنذارات باللون الأصفر لأهالي مناطق جازان والباحة والقيصم ومكة المكرمة.
وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية تستمر لساعات.اضافة اعلان

أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة


وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على جازان والباحة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.
بينما تستمر حالة التقلبات الجوية على منطقتي القصيم حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
بينما تشمل الحالة الجوية على مكة المكرمة ارتفاع الأمواج وتدني في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة السادسة مساء الثلاثاء بمشيئة الله.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق امتداد زهور الربيع في سفوح جبال النوارية غرب مكة المكرمة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
ووثق مقطع فيديو امتداد زهور الربيع في جبال النوارية غرب مكة المكرمة وعلى مد البصر في مشهد مبهج يشرح الصدور، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

أجواء الخليج العربي


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.






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