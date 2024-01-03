إنذار باللون الأحمر على حائل والقصيم: "ضباب كثيف وتدني في الرؤية"

توقعات بتكون ضباب كثيف: اضافة اعلان



إنذار باللون الأحمر على القصيم:



أمطار وأتربة مغبرة على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً



أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة حائل يشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة وبقعاء وسميراء وموقق".وتوقع عن تلك الحالة انتشار الضباب الكثيف، موضحا أن بداية الإنذار الساعة الواحدة ظهرا ونهايته في الساعة التاسعة مساء.وفيما يخص التأثيرات المصاحبة، أضاف أنه من المتوقع اتعدام في مدى الرؤية الأفقية لمدة 1 كم أو أقل.كما أصدر إنذارا باللون الأحمر على منطقة القصيم، يشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية".وأضاف أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك وتشمل "تبوك وتيماء".2 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف والعويقلة وعرعر ورفحاء".3 - منطقة الجوف وتشمل"طبرجل والقريات ودومة الجندل وسكاكا".4 - منطقة حائل وتشمل "الحائط والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة ورابغ والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.9 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.